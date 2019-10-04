Президент призывает правительство взяться за работу: “Медовый месяц” закончился, пора спуститься с небес на землю! (ВИДЕО)

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Реформы, осуществление которых поставило перед собой целью новое правительство, – хорошие, и президент вместе с Партией социалистов поддерживают их. Однако граждане ждут конкретных результатов, и в этом направлении нужно двигаться как можно быстрее. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– Люди говорят: реформы – это хорошо, свергли Плахотнюка – тоже хорошо, но дайте нам что-то конкретное, ощутимое. Люди хотят денег: зарплат, пенсий, люди хотят хороших дорог, чтобы в их населенных пунктах были вода и канализация, чтобы тарифы были меньше. Думаю, что в том, что касается этих ожиданий граждан, больших результатов пока нет. И мы должны говорить об этом искренне, – сказал он.

Глава государства призвал правительство не обижаться на критику, а делать выводы. Он также отметил, что, несмотря ни на что, самая крупная в парламенте фракция, ПСРМ, продолжает поддерживать кабмин и пока не требует отставки тех министров, деятельность которых вызывает большие вопросы.

– Мы критикуем, чтобы они понимали: надо взяться за работу! Если вы можете навести порядок в тех областях, которые я обозначил, – сделайте это! Если не можете – дайте других министров. А если нет подходящих кандидатов – скажите, у нас таковые есть, мы их предложим. “Медовый месяц” закончился. Нужно спуститься с небес на землю, посмотреть, какие проблемы, и четко обозначить их решения, – добавил он.