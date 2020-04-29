Президент призывает к консенсусу: Недопустимо, чтобы из-за чьих-то амбиций пострадали простые люди! (ВИДЕО)

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Граждане ждут помощи от государства, а блокирование кредитного соглашения с Российской Федерацией приведет к тому, что многие выплаты, в том числе социальные, нельзя будет осуществить. От этого пострадают простые люди. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. Глава государства призвал политических деятелей не допустить этого, отказаться от баталий и проявить зрелость.

– Люди ждут помощи, потому что засуха, ждут, что будет увеличен фонд субсидирования, ждут социальных выплат. Блокирование всего этого приведет к тому, что пострадают простые граждане. Понимаю, что некоторым деятелям всё равно, потому что их активы находятся за пределами государства, но еще есть время проявить политическую зрелость, – сказал он.

Игорь Додон призвал политиков к консенсусу на благо граждан.

– Не пытайтесь экономически и социально ударить по гражданам, которые начинают выходить из домашней изоляции. Эти люди должны вернуться к работе, в поле, они ждут выплаты пособия по безработице. А вы из-за своих амбиций пытаетесь заблокировать это. Я призываю всех к политической зрелости, к консенсусу. Пусть Конституционный суд осуществляет свою деятельность, согласно Конституции, а не руководствуясь чьими-то указаниями. Проявите зрелость и покажите, что вы понимаете, в чем заключаются интересы граждан и государства. Думаю, что тогда мы преодолеем этот сложный период, – заявил президент.

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