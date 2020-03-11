Президент призывает граждан не “штурмовать” магазины: Угрозы продовольственной безопасности нет! (ВИДЕО)

Правоохранительные органы должны проверять и предотвращать случаи спекуляции с ценами на фоне паники среди населения. Об этом после заседания ВСБ заявил Игорь Додон. Вместе с тем он призвал граждан не брать “штурмом” магазины, потому что угрозы продовольственной безопасности нет.

– Мы видели, что происходило вчера в некоторых торговых центрах – паника. И некоторые экономические агенты могут попытаться воспользоваться этой паникой, чтобы повысить цены. Не только на маски – эту проблему с аптеками мы решаем – но и на продукты первой необходимости. Есть группа мониторинга цен, которой руководит вице-премьер Сергей Пушкуцэ. Будет строго контролироваться ситуация с ценами в этот период. В связи с этим хочу сделать важное объявление: угрозы обеспечения продуктами питания граждан нет! Министерство сельского хозяйства скоро опубликует пресс-релиз, в котором подробно распишет ситуацию по каждой категории продуктов, что касается их запасов в РМ. Но угрозы продовольственной безопасности в Молдове нет. В связи с этим обращаюсь к гражданам: не паникуйте и не пытайтесь “штурмовать” торговые центры, магазины, потому что не существует никаких рисков, – призвал Додон.