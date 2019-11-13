Президент призвал врио министров не блокировать выплаты зарплат и соцпособий, напомним им об ответственности перед законом

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По словам главы государства, сегодня стало известно о проблемах с выплатой заработных плат. Президент полагает, что может идти речь о намеренном блокировании со стороны уже бывшего правительства социальных и экономических процессов.

В данной связи Игорь Додон призвал не делать этого, предупредив, что любая попытка спровоцировать кризисную ситуацию повлечет ответственность перед законом.

– Хочу предупредить и.о. министров и премьера, что ответственность за всё, что сейчас происходит, несут они. Попытка спровоцировать кризисные ситуации для дестабилизации повлечет ответственность перед законом. Не делайте этого, уважаемые бывшие коллеги, партнеры по коалиции, потому что, в противном случае, вы ответите перед законом, – добавил он.