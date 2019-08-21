Президент призвал воздержаться от политических оценок и давления на судей КС (ВИДЕО)

0

Глава государства считает, что политики должны меньше комментировать то, что касается нового состава КС. Если они приняли назначение политических деятелей – бывших или нынешних членов партий, или лиц, участвовавших в избирательной кампании, – то они должны принять и результат. Об этом Игорь Додон заявил журналистам.

– Я неоднократно подчеркивал, в том числе на заседании парламента, что было бы хорошо назначить тех, кто выиграл конкурс, и воздержаться от назначения членов партий и т. д. Они приняли такое решение, назначили, проголосовали на заседании парламента – далее не так уж и важно, кто будет председателем этого учреждения, потому как у него такой же голос, как и у других. У него есть только дополнительные обязанности в том, что касается подписания приказа о зарплатах и чтобы не обвалился потолок и не залило здание КС. Но прессинг, либо какие-либо высказывания в их адрес, мы не можем допустить, если хотим, чтобы у нас был КС. Они уже судьи. Любое политическое заявление в их адрес будет расцениваться как давление, – сказал он.

Глава государства отметил, что считает Владимира Цуркана профессионалом и хорошим юристом. В то же время он отметил, что вчера было принято решение КС, в котором все шесть судей подтвердили, что все законные процедуры были соблюдены. Что касается того, состоялась ли деполитизация данной структуры, Игорь Додон заявил, что ответить на этот вопрос должны те, кто принял назначение этих кандидатов.

– Я изначально настаивал, чтобы это были те, кто выиграл конкурс. И тогда бы не было столько шума. Но кто-то посчитал, что нужно назначить политиков. Они сами там выберут руководителя – его выбирает не Додон правительство или парламент. Парламент отдал голос юристу, политику, так как он является судьей в КС и принес присягу – чем он не хорош, если за него голосовали вы все? А теперь говорите, что сами не знаете, почему он не достоин. Если принимаются какие-то решения, их нужно соблюдать до конца, – подытожил он.

Видео скоро.