Президент призвал владельцев отелей временно предоставить их для размещения врачей (ВИДЕО)

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Один из приоритетных вопросов, стоящих на данный момент перед руководством страны, – защита врачей. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

В данной связи глава государства рассказал, что в Сороках врачам за счет властей обеспечивают проживание, питание и транспорт. Такая же ситуация в большинстве населенных пунктов, где есть очаг заболевания, в том числе в Кишинёве, где для размещения медицинских работников были выделены несколько общежитий образовательных учреждений. Власти ищут и другие возможности.

– В связи с этим хочу призвать бизнесменов, которые владеют гостиничными сетями или гостиницами, быть открытыми. Очень вас прошу оказать поддержку врачам. О чем идет речь? Многие врачи не хотят идти домой в этот период, чтоб не подвергать рискам своих родных, они хотят в этот период оставаться вдалеке от близких. Прошу вас, уважаемые представители бизнеса, давайте будем открытыми, отзывчивыми и поддержим врачей! Отели сейчас и так пустые, давайте предоставим их работникам медицинской системы. Конечно, тем, кто этого хочет, это не обязательство, – отметил президент.

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