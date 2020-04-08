Президент призвал владельцев отелей временно предоставить их для размещения врачей (ВИДЕО)

Президент призвал владельцев отелей временно предоставить их для размещения врачей (ВИДЕО)

Один из приоритетных вопросов, стоящих на данный момент перед руководством страны, – защита врачей. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

В данной связи глава государства рассказал, что в Сороках врачам за счет властей обеспечивают проживание, питание и транспорт. Такая же ситуация в большинстве населенных пунктов, где есть очаг заболевания, в том числе в Кишинёве, где для размещения медицинских работников были выделены несколько общежитий образовательных учреждений. Власти ищут и другие возможности.

– В связи с этим хочу призвать бизнесменов, которые владеют гостиничными сетями или гостиницами, быть открытыми. Очень вас прошу оказать поддержку врачам. О чем идет речь? Многие врачи не хотят идти домой в этот период, чтоб не подвергать рискам своих родных, они хотят в этот период оставаться вдалеке от близких. Прошу вас, уважаемые представители бизнеса, давайте будем открытыми, отзывчивыми и поддержим врачей! Отели сейчас и так пустые, давайте предоставим их работникам медицинской системы. Конечно, тем, кто этого хочет, это не обязательство, – отметил президент. 

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