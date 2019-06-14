Президент призвал судей КС срочно собраться и пересмотреть свои нелегитимные решения

В рамках брифинга для прессы глава государства отдельно обратился к членам КС.

– Чтобы было проще, срочно соберитесь и пересмотрите свои нелегитимные решения от 7, 8 и 9 июня. Эти решения могут быть пересмотрены, это самый простой и быстрый способ. Если у вас есть совесть и что-то святое, я прошу вас сделать это. Всё, Плахотнюка нет, ДПМ нет, вас больше некому пугать и шантажировать. Соберитесь и пересмотрите решения КС. Это будет проще всего, – сказал он.