Президент призвал премьера пересмотреть скандальное решение правительства Санду, принятое за день до отставки кабмина (ФОТО)

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В адрес главы государства поступило коллективное обращение от сотрудников Государственного информационного агентства «Молдпрес». В письме, в частности, говорится, что правительство Майи Санду 13 ноября, за день до своей отставки, ликвидировало штатные единицы переводчиков агентства, в результате чего граждане Республики Молдова и представители дипломатического корпуса, аккредитованные в нашей стране, были лишены возможности получать информацию на русском и английском языках.

Этим же решением был ликвидирован отдел фотокорреспондентов агентства, из-за чего стало невозможным составление фотохроники важнейших мероприятий в нашей стране. Глава государства высказался по этому поводу на своей странице в соцсети.

– Считаю решение уже бывшего правительства Майи Санду нарушением Конституции и законодательства Республики Молдова с точки зрения несоблюдения права граждан РМ и дипломатического корпуса на получение официальной информации о событиях в стране на русском и английском языках. В связи с вышеизложенным обращаюсь к премьер-министру Республики Молдова Иону Кику с просьбой пересмотреть решение предыдущего правительства и обеспечить нормальное функционирование агентства «Молдпрес», – отметил он.