Президент призвал правительство в 10 раз увеличить финансирование ремонта дорог в Бельцах (ФОТО, ВИДЕО)

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Более того, в скором времени глава государства даст старт нескольким социально-экономическим проектам для северной столицы страны. Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети.

Сегодня глава государства отправился в рабочую поездку на север страны, в город Бельцы, где пройдет региональное заседание с главами районных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Сначала президент провел встречу в здании мэрии, где участвовали представители местной администрации и депутаты Парламента Республики Молдова от Бельц: Александр Усатый, Александр Нестеровский и Владимир Витюк. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся нынешней ситуации в Бельцах.

– Учитывая очень плохое состояние дорог во втором после Кишинева городе страны, я выдвинул инициативу и обращаюсь к правительству, чтобы при внесении поправок в бюджет, запланированных через несколько дней, было предусмотрено дополнительно 25 млн. леев на ремонт городских дорог. Это более чем в 10 раз превышает первоначальную сумму, указанную в госбюджете этого года (изначально было 2.1 млн леев), а вместе с средствами из Дорожного фонда в этом году на ремонт дорог муниципия Бельцы из госбюджета будет выделено более 40 млн леев. Это рекордный объём денежных средств, выделенных Правительством РМ из госбюджета для ремонта дорог муниципия Бельцы за последние 10 лет, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Президент также подчеркнул, что в скором времени даст старт нескольким социально-экономическим проектам для северной столицы страны.

– Буду и в дальнейшем уделять Бельцам и его жителям особое внимание, – добавил он.

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