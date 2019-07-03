Президент призвал правительство создать спецкомиссию в связи с разрушительными последствиями непогоды на севере страны (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал сложную ситуацию на севере страны, где в результате стихии был уничтожен урожай на тысячах гектаров земли, с сотен домов снесены крыши. Больше всего пострадали Бельцкий, Бричанский, Единецкий, Окницкий, Рышканский, Сынджерейский, Глодянский и Дондюшанский районы.

Глава государства отметил, что в такие моменты людям важно чувствовать, что они не брошены на произвол судьбы.

⁃ Наши коллеги из территории, совместно с группой депутатов, помогают местным жителям оперативно подсчитать убытки, но без поддержки центральных властей – правительства и, при необходимости, парламента – проблему не решить. Обращаюсь к правительству с предложением создать специальную комиссию, которая проанализирует последствия непогоды и определит рамки необходимой помощи, которая будет оказана пострадавшим, – отметил Игорь Додон.