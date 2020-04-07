Президент призвал правительство разработать новую стратегию развития медицинской системы

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Власти разделяют потребность граждан в более качественных условиях пребывания в больницах. Однако всем необходимо признать, что то, что происходило в медицинской системе страны последние 10 лет, а именно реформы, повлекшие за собой ликвидацию районных больниц, слияние некоторых учреждений и так далее, привело к нынешней ситуации. Об этом на брифинге для прессы после заседания Высшего совета безопасности заявил Игорь Додон.

– У нас было много умников в последние годы, которые говорили: “Нам не нужны районные больницы. Давайте сделаем региональные: одну на юге, одну в центре и одну на севере, и всё будет хорошо”. Да, ситуация такая, какая есть, но мы справляемся с этой ситуацией даже в таких условиях, и делаем это не хуже, а, может, даже и лучше, чем те страны, которые были выше нас в международных рейтингах, – сказал он.

Вместе с тем президент отметил, что то, что происходит в настоящее время и в Молдове, и в мире, заставляет изменить подход к медицинской системе. В связи с этим сегодня Игорь Додон призвал правительство разработать новую стратегию развития этой сферы.

– Нужен новый подход: начиная с семейного врача, медицинских пунктов, которые должны быть в сельской местности, районные больницы, региональные, национальные. В будущем мы будем выделять больше денег медицинскому сектору. Я говорю сейчас не об этом кризисе, который мы преодолеем, а о последующем периоде. Мы должны пересмотреть приоритеты. И хочу вас заверить, что конкретно это будет приоритетом государства и всегда будет в повестке ВСБ, – сказал он.

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