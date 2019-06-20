Президент призвал правительство проверить состояние всех зданий по всей стране

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Игорь Додон призвал правительство произвести оценку всех зданий во всех районных центрах и населенных пунктах страны, так как прошедшие в последнее время дожди спровоцировали большие риски. Об этом глава государства заявил сегодня после того, как побывал на месте обрушившегося дома в Атаках.

– Начать нужно с социальных учреждений – детских садов, школ, и продолжить жилыми домами, потому что есть еще дома, в которых сложилась подобная ситуация. Почему это не было сделано раньше? Хороший вопрос. Я не хочу никого винить, но правительство, я не говорю какое именно, а в целом правительство, должно было предупредить подобные вещи. Сейчас нужно провести инспекцию всех домов на территории Республики Молдова. Есть старые дома, есть дома, которые эксплуатировались неправильно, есть дома, в которых были снесены несущие стены. В этом доме, например, практически все было разрушено. Нужна инспекция по всей стране, – сказал он.

Ранее глава государства заявил, что дом в Атаках, скорее всего, будет полностью снесен.