Президент призвал правительство проверить состояние всех зданий по всей стране

Президент призвал правительство проверить состояние всех зданий по всей стране

Игорь Додон призвал правительство произвести оценку всех зданий во всех районных центрах и населенных пунктах страны, так как прошедшие в последнее время дожди спровоцировали большие риски. Об этом глава государства заявил сегодня после того, как побывал на месте обрушившегося дома в Атаках. 

– Начать нужно с социальных учреждений – детских садов, школ, и продолжить жилыми домами, потому что есть еще дома, в которых сложилась подобная ситуация. Почему это не было сделано раньше? Хороший вопрос. Я не хочу никого винить, но правительство, я не говорю какое именно, а в целом правительство, должно было предупредить подобные вещи. Сейчас нужно провести инспекцию всех домов на территории Республики Молдова. Есть старые дома, есть дома, которые эксплуатировались неправильно, есть дома, в которых были снесены несущие стены. В этом доме, например, практически все было разрушено. Нужна инспекция по всей стране, – сказал он.

Ранее глава государства заявил, что дом в Атаках, скорее всего, будет полностью снесен.

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