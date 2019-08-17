Президент призвал правительство приостановить скандальное решение НАРЭ: Это попытка ставленников ДПМ дестабилизировать ситуацию!

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Президент прокомментировал решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифа на электроэнергию.

Глава государства напомнил, что Административный совет агентства был назначен Демократической партией перед парламентскими выборами. В то же время, отметил он, если изначально НАРЭ сообщало, что рассматривает вариант повышения тарифа на электроэнергию, распределяемую компанией Gas Natural Fenosa, на 3,2%, то впоследствии, согласно принятому решению, повышение составило почти вдвое больше в сравнении с первоначально заявленной цифрой.

– Таким образом, становится ясно, что данное повышение не обосновано точными и оправданными расчетами, а представляет собой попытку дестабилизировать ситуацию в стране по политическому заказу прошлой власти. В этих условиях рекомендую правительству предпринять меры, предусмотренные законодательством, для приостановления действия безответственного и необоснованного решения НАРЭ. Ведомство, которое должно действовать вне зависимости от политического фактора и обеспечивать процесс регулирования энергетического рынка в строгом соответствии с действующим законодательством и принятой методологией, пытается перенести всё бремя безответственной и популистской власти «демократов» на плечи простых граждан и экономики страны. Действуя сообразно предвыборным задачам ДПМ, в прошлом году НАРЭ необоснованно пересмотрело тарифы на природный газ и электроэнергию, заложив мину замедленного действия под энергосистему страны. Хотя предприятия этого сектора еще в начале года направляли в НАРЭ запросы о возврате к методологии расчета тарифов, руководство НАРЭ, назначенное Демократической партией, предпочло затянуть принятие решения, еще больше осложнив ситуацию, – подчеркнул президент.

Игорь Додон также считает, что, помимо опротестования вчерашнего решения, правительству следует предложить ряд конкретных мер по повышению уровня социальной защиты лиц с низкими доходами.

– В связи с этим я на следующей неделе выдвину законодательную инициативу о внесении поправок в Закон о социальной помощи, чтобы был увеличен повышающий коэффициент минимального гарантированного ежемесячного дохода при определении права на компенсацию в отопительный сезон. Это позволит предоставить такую помощь большему количеству граждан, находящихся в затруднительном положении. В то же время нужно пересмотреть постановление правительства №1167 для повышения объема компенсации в отопительный сезон. В ближайшее время продолжу дискуссии с руководством Российской Федерации для получения скидок на импортируемый в нашу страну российский газ. С этой целью в начале сентября отправлюсь с рабочим визитом в Москву, – подытожил глава государства.