Президент призвал правительство осуществлять еженедельный мониторинг цен, особенно на социальную продукцию (ВИДЕО)

Президент призвал правительство осуществлять еженедельный мониторинг цен, особенно на социальную продукцию (ВИДЕО)

Эволюция цен и необходимость тщательного мониторинга в этом отношении обсуждались сегодня на совещании президентом, премьером и спикером. Глава государства отметил, что, несмотря на то, что стоимость тех или иных товаров диктует рынок, это не значит, что правительство не должно “держать руку на пульсе” и заниматься мониторингом цен. 

Игорь Додон подчеркнул, что подобная практика мониторинга уже была во времена правительства Зинаиды Гречаный, и попросил Иона Кику вернуться к ней.

– Прошу, чтобы на уровне первого вице-премьера или премьер-министра делался анализ еженедельной динамики цен всех видов продукции в РМ, в особенности социальной. Прошу вас в ближайшее время вернуться к этому плодотворному механизму, который мы ранее применяли, будучи в команде правительства, – сказал он. 

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