Президент призвал партнеров из Чехии инвестировать в Молдову (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с Зденеком Збытеком, главой компании Mold Vin CZ из Праги, которая занимается импортом молдавского вина в Чешскую Республику.

Глава государства приветствовал чешского гостя в Республике Молдова и поблагодарил его за деятельность, направленную на углубление наших торгово-экономических отношений.

– Вместе с тем, господин Збытек сообщил мне о том, что инвесторы из Чехии проявляют интерес ко многим областям, таким как строительство дорог, энергетический сектор, медицина, транспорт и инфраструктура, включая городскую. Подчеркнул, что Республике Молдовы нужны прямые иностранные инвестиции, в первую очередь для реализации крупных проектов и президентских инициатив. В этом контексте призвал партнеров из Чешской Республики активно вкладывать деньги в нашу страну, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.