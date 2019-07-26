Президент призвал парламент срочно запустить процедуру определения кандидата на должность генпрокурора

Президент призвал парламент срочно запустить процедуру определения кандидата на должность генпрокурора

Сегодня Высший совет прокуроров должен был предложить Президенту Республики Молдова кандидатуру временно исполняющего обязанности генерального прокурора, однако мероприятие не состоялось ввиду отсутствия кворума на заседании Совета.  В этих условиях Закон №87/2019, который изменил механизм назначения врио. генерального прокурора, четко предусматривает право Парламента Республики Молдова определить и предложить главе государства кандидатуру на эту должность. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети. 

– В связи с этим обращаюсь к высшему законодательному органу с призывом незамедлительно запустить процедуру определения безупречного и неподкупного кандидата в духе меритократии и профессионализма. Республика Молдова в настоящий период времени не может позволить себе роскошь оставить один из ключевых государственных институтов в «полурабочем» состоянии. Ведь процедура отбора и назначения генерального прокурора – достаточно длительная (от 60 до 90 рабочих дней), и это может навредить не только нормальному функционированию всей прокурорской системы, но и правам граждан в ходе рассматриваемых дел и процедур. Призываю законодательный орган определить крайний срок – 31 июля – для предложения и назначения кандидатуры, чтобы я мог в срочном порядке подписать указ о назначении врио генерального прокурора не позднее 1 августа, – отметил Игорь Додон. 

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