Президент призвал новых министров идти на компромиссы, уважать Конституцию и защищать суверенитет Молдовы

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Глава государства поприветствовал сегодняшнее решение парламента, где был вынесен вотум доверия новому правительству. Это исторический день для Республики Молдова и важный шаг в деле преодоления политического кризиса в нашей стране, считает президент.

Игорь Додон с гордостью заметил, что, несмотря на разные взгляды, парламентарии сегодня продемонстрировали мужество и умение найти общий язык по первоочередным проблемам нашего общества.Глава государства пожелал успехов каждому министру на новой и крайне ответственной должности, призвав их приложить максимум усилий, чтобы плоды их труда получили высокую оценку и оказали благотворное влияние на каждого гражданина Республики Молдова.

– Выразил уверенность в том, что от способностей нового правительства во главе с Майей Санду зависит, насколько эффективным оно будет. Призвал новых министров идти на компромиссы, уважать Конституцию, защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова и выполнять обязательства, взятые перед гражданами. В то же время обратился к тем, кто находился у власти до настоящего времени, с призывом обеспечить мирную передачу власти в Республике Молдова, чтобы не допустить дестабилизации в нашей стране. У Молдовы есть будущее! – отметил Игорь Додон.