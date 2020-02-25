Президент призвал мунсоветников объединить усилия для решения проблем Кишинева (ФОТО, ВИДЕО)

Президент призвал мунсоветников объединить усилия для решения проблем Кишинева (ФОТО, ВИДЕО)

Вместе с мэром Кишинева Ионом Чебаном Игорь Додон провел встречу с членами фракции Партии социалистов в Муниципальном совете.

Президент поблагодарил за это приглашение и отметил важность дискуссии по актуальным вопросам развития столичного региона. Участники встречи обсудили, в частности, реализацию проектов, связанных с ремонтом дорог, обновлением парка общественного транспорта, благоустройством скверов и парков, спортивных и детских площадок, жилищно-коммунального хозяйства и др.

– Подчеркнул, что у города накопилось огромное количество проблем, решение которых требует много времени, усилий и финансовых «вливаний». В связи с этим призвал муниципальных советников объединить усилия для достижения намеченных целей, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Напомним, что на днях исполнились первые сто дней пребывания Иона Чебана на посту мэра, которого я открыто поддержал в ходе выборной кампании осенью 2019 года.

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