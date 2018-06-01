Президент призвал кишиневцев избрать примаром профессионала, а не популиста (ВИДЕО)

В преддверии второго тура выборов генерального примара Кишинева глава государства дал эксклюзивное интервью телеканалу “НТВ-Молдова”.

Игорь Додон призвал всех кишиневцев прийти 3 июня на избирательные участки и выразил уверенность в том, что люди изберут примаром того, кто обладает способностями профессионально управлять городом, а не того, кто лучше всех упражняется в популизме.

– Не надо недооценивать жителей Кишинева. Они гораздо больше обеспокоены проблемами города, чем полагают некоторые. И в этот раз они сделают свой выбор осознанно, на благо Кишинева и без всяких политических предрассудков, – подчеркнул он.

Полную версию интервью можно посмотреть ниже.

Напомним, второй тур выборов генерального примара Кишинева состоится в это воскресенье. За победу поборются кандидат Партии социалистов Ион Чебан и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе.