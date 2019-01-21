Президент призвал к организации честных выборов: Любая попытка исказить волю избирателей может иметь далеко идущие негативные последствия

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На протяжении последних двух лет глава государства стремился и делал всё возможное, чтобы президент, парламент и правительство работали сообща, способствовали развитию страны и качественному улучшению уровня жизни всех её граждан, не разделяя их на «своих» и «чужих». Игорь Додон выразил надежду на то, что по итогам предстоящих выборов именно такого взаимодействия удастся достичь.

Об этом президент заявил в рамках специального обращения к гражданам Молдовы. Глава государства подчеркнул, что “мы все должны приложить максимум усилий, чтобы провести честную, справедливую, отвечающую международным нормам, предвыборную кампанию, чтобы вернуть доверие людей и международных партнёров к Парламенту Республики Молдова”.

– Я обращаюсь и к сотрудникам различных государственным учреждений и организаций, ответственным за проведение парламентской предвыборной кампании. Организовать и провести выборы в соответствии с высокими международными стандартами – это ваша прямая обязанность как перед гражданами страны, так и перед внешними партнёрами, в том числе перед такими уважаемыми международными организациями как Организация Объединённых Наций, Совет Европы, Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе и другими важными международными институтами. Любая попытка исказить волю избирателей может иметь далеко идущие негативные последствия для всех нас. Легитимность следующего парламента и как следствие нового правительства – является первоочередной задачей всего молдавского общества, всех политических сил, тем, кто еще контролируют государственные институты, а также для оппозиции, – подчеркнул он.

В данной связи президент рассказал о том, что он обратился к ОБСЕ, к дипломатам, аккредитованным в Молдове, к коллегам из других стран, чтобы они направили своих наблюдателей в нашу страну, которые оказали бы содействие в проведении предвыборной кампании на высоком организационном уровне. Важно, чтобы каждый гражданин Республики Молдова, который неравнодушен к своей стране, где бы он не находился – в столице, маленьком селе или где-то за рубежом – смог проголосовать так, как считает нужным, как велит ему его совесть, добавил Игорь Додон.

– Хочу ещё раз подчеркнуть, что создание равных условий для участия в выборах всем электоральным конкурентам и всем гражданам Молдовы является ключевым условием для признания этих выборов справедливыми и честными как со стороны граждан стран, так и со стороны внешних партнёров и международных организаций. В этом контексте информирую вас о том, что за последнее время я провёл ряд консультаций с политическими деятелями, общественными институтами и рядовыми гражданами. Я понимаю свою ответственность перед всеми гражданами нашего государства, и особенно перед теми более чем 800 тысячами граждан, которые проголосовали за меня в 2016 году на президентских выборах. Я ещё раз заверяю всех, что приложу все усилия в качестве президента страны для обеспечения внутреннего консенсуса, мира, стабильности и проведения сбалансированной внешней политики в интересах Республики Молдова, – отметил он.

Напомним, сегодня глава государства объявил о том, что он не станет участвовать в предстоящих парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты, но окажет всецелую поддержку на них ПСРМ.