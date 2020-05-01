Президент призвал граждан поддержать кампанию “Покупаем молдавское!” (ВИДЕО)

Президент призвал граждан поддержать кампанию “Покупаем молдавское!” (ВИДЕО)

Об этом Игорь Додон заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”. Глава государства предложил также всем политикам не заниматься выяснениями, кто лучше, а сконцентрировать усилия на запуске и продвижении акции в поддержку отечественных производителей. 

– Я хотел бы обратиться с предложением ко всем политикам, которые сейчас соревнуются, кто из них лучше, один хочет стать президентом, другой обращается в Конституционный суд…Давайте лучше всю эту энергию сконцентрируем и все вместе запустим национальную кампанию “Покупаем местную продукцию!”, чтобы поддержать местных производителей. Речь обо всех: и о продовольственной продукции, и о текстильной, обо всех отраслях, – сказал он. 

Глава государства предлагает поддержать кампанию и гражданам уже с сегодняшнего дня, 1 мая.

– Когда пойдем в магазин, уважаемые сограждане, давайте сосредоточимся в первую очередь на отечественных товарах. Таким образом мы поддержим экономических агентов Молдовы, – подытожил Игорь Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md