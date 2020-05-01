Президент призвал граждан поддержать кампанию “Покупаем молдавское!” (ВИДЕО)

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Об этом Игорь Додон заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”. Глава государства предложил также всем политикам не заниматься выяснениями, кто лучше, а сконцентрировать усилия на запуске и продвижении акции в поддержку отечественных производителей.

– Я хотел бы обратиться с предложением ко всем политикам, которые сейчас соревнуются, кто из них лучше, один хочет стать президентом, другой обращается в Конституционный суд…Давайте лучше всю эту энергию сконцентрируем и все вместе запустим национальную кампанию “Покупаем местную продукцию!”, чтобы поддержать местных производителей. Речь обо всех: и о продовольственной продукции, и о текстильной, обо всех отраслях, – сказал он.

Глава государства предлагает поддержать кампанию и гражданам уже с сегодняшнего дня, 1 мая.

– Когда пойдем в магазин, уважаемые сограждане, давайте сосредоточимся в первую очередь на отечественных товарах. Таким образом мы поддержим экономических агентов Молдовы, – подытожил Игорь Додон.

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