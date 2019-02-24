Президент призвал граждан не бояться и голосовать по совести: У нас есть шанс начать новый этап развития Молдовы с завтрашнего дня (ВИДЕО)

0

Президент Республики Молдова Игорь Додон проголосовал вместе с супругой Галиной на своем избирательном участке. На выходе из него глава государства отметил, что более 80% жителей Молдовы недовольны ситуацией в стране и говорят, что республика движется в неверном направлении. Сегодня у каждого есть шанс изменить это, подчеркнул он.



– Все зависит от каждого в отдельности. Или останется так, как было в прошлые годы – а, по моему мнению, это был кошмар по многим направлениям. Если люди хотят изменить это, они могут сегодня принять участие в голосовании и уже с завтрашнего дня мы можем начать новый этап развития Республики Молдова. Каждый распоряжается своим голосом так, как считает нужным, и голос каждого важен, – сказал он.

В данной связи глава государства призвал всех граждан РМ быть активными и не поддаваться на запугивания и попытки подкупить их.

– Хочу сказать государственным служащим, чтобы они не боялись, что их уволят с работы. Я знаю, что вас заставляют голосовать за определенные партии. Не бойтесь и будьте уверенными в том, что вы можете изменить ситуацию в стране к лучшему уже с завтрашнего дня. Я призываю всех голосовать по совести. Если вы снова позволите собой манипулировать – сколько можно бояться, всю жизнь? У нас есть дети, внуки, и мы хотим жить в этой стране , – добавил он.