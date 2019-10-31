Президент призвал граждан массово выйти на выборы и проголосовать за лучшую жизнь в Кишиневе (ВИДЕО)

В преддверии второго тура выборов генерального примара Кишинева Игорь Додон обратился с призывом к жителям муниципия.

Уважаемые жители муниципия Кишинев! Мы все с вами живем в нашем любимом городе. В этом городе живут наши семьи, наши дети. Дети каждый день ходят в детские сады, школы, занимаются спортом. Думаю, для всех нас очень важно, как будет выглядеть Кишинев в следующие 4 года и не только. Если для нас это важно, я вас призываю выйти на голосование и проголосовать за тех, кто сделает жизнь лучше, кто будет “болеть” за Кишинев, за тех, у кого есть опыт. Не за тех, кому все равно, для кого это – политический трамплин. Они здесь временные “гастарбайтеры”, которые скоро уедут обратно, а мы здесь живем. Поэтому давайте сделаем всё возможное, чтобы жизнь в городе была лучше. Это зависит от каждого из вас. Если вы выйдете на голосование, как выйду и я вместе с супругой и близкими, то, я уверен, что мы сможем жизнь поменять к лучшему. Давайте будем вместе! – призвал глава государства.