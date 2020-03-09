Президент призвал граждан быть ответственными: Борьба с коронавирусом касается не одного человека или партии, а всей страны (ВИДЕО)

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Ситуация с коронавирусом в Молдове находится под контролем, а власти предпринимают все меры для выявления всех граждан, которые контактировали с пациенткой, у которой уже подтвердили заболевание. Об этом в рамках брифинга заявил Игорь Додон.

Глава государства поблагодарил работников медицинской сферы, отметив, что они подвергаются огромному риску, и нуждаются в нашей поддержке.

– Считаю, что на этом этапе власти справляются. Любого рода манипуляции не принимаются. Мы видели, что ситуация вышла из-под контроля в некоторых странах, более подготовленных с медицинской точки зрения и оснащения логистическими центрами. В частности, Италия, откуда был завезен и подтвержденный у нас случай. Но даже там считают, что власти справляются с обязанностями, и их действия поддерживают, – сказал он.

Игорь Додон обратился с посланием ко всему обществу.

– Борьба с коронавирусом – борьба не одного человека или партии, а всей страны. Каждый из нас может поспособствовать ограничению распространения вируса, и ошибочно думать, что только правительство самостоятельно сможет выиграть эту битву, которая зависит от ответственности каждого в отдельности. Безусловно, у кабинета министров есть свои обязанности, но если те, кто возвращается из Италии или других стран и не идут к врачу, не соблюдают рекомендации властей, как это можно назвать? Поэтому призываю к максимальной ответственности и искренности каждого человека, кто приезжает из затронутых вирусом зон или имеет симптомы, свойственные этому заболеванию: срочно позвоните врачу, не ставьте под угрозу жизни близких вам людей и тех, с кем вы контактируете, – призвал президент.