Президент призвал граждан активно голосовать: От вас зависит, кто будет управлять вашими населенными пунктами следующие 4 года! (ВИДЕО)

Президент призвал граждан активно голосовать: От вас зависит, кто будет управлять вашими населенными пунктами следующие 4 года! (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова призывает всех граждан активно участвовать в голосовании – как в Кишиневе, так и во всех населенных пунктах страны. Об этом Игорь Додон заявил на выходе из избирательного участка, где этим утром он проголосовал вместе с супругой Галиной. 

– Я знаю, что в некоторых населенных пунктах явка уже превысила 15-18%. В Кишиневе она пока еще очень низкая. Я призываю всех выйти, потому что от вашего голоса зависит, кто будет управлять и делать жизнь в вашем населенном пункте лучше, – сказал он. 

Игорь Додон также подчеркнул, что от этих выборов, которые проходят всего раз в 4 года, зависит очень многое.

Напомним, сегодня, 20 октября, проходят всеобщие местные выборы.

 

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