Президент призвал главу МВД уделить особое внимание расследованию резонансных дел (ВИДЕО, ФОТО)

Президент призвал главу МВД уделить особое внимание расследованию резонансных дел (ВИДЕО, ФОТО)

В качестве председателя Высшего совета безопасности во вторник Игорь Додон провел встречу с министром внутренних дел Павлом Войку. Стороны обсудили криминальную ситуацию в стране, в том числе тяжкие преступления, а также статистику по ДТП.

– Призвал уделить особое внимание расследованию резонансных дел, особенно тяжких, с постоянным информированием общественности и высшего руководства страны. Виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона за совершенные преступления, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

Отдельно глава государства и министр обсудили ситуацию на дорогах страны, а именно ДТП. Несмотря на улучшение показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, ситуация остается тревожной, констатировал Игорь Додон.

– Борьба с преступностью – один из приоритетов нынешней власти, поэтому принято решение включить данные проблемы в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности, – подытожил он. 

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