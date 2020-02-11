Президент призвал главу АО «Молдовагаз» найти резервы для снижения тарифов (ФОТО, ВИДЕО)

Во вторник глава государства провел рабочую встречу с Председателем Правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. Стороны обсудили текущее состояние дел в системе газоснабжения страны и с удовлетворением констатировали улучшение финансовых показателей предприятия – в частности, отсутствие текущей задолженности за поставки природного газа.

– В ходе беседы подчеркнули несостоятельность утверждений о повышении тарифов на природный газ для конечных потребителей, поскольку никаких предпосылок для этого в нынешнем году нет, в том числе в контексте дискуссий с мониторинговой миссией Международного валютного фонда. Более того, обратился к господину Чебану с просьбой изыскать резервы для снижения тарифов на газ, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенного диалога.