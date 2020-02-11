Президент призвал главу АО «Молдовагаз» найти резервы для снижения тарифов (ФОТО, ВИДЕО)

Президент призвал главу АО «Молдовагаз» найти резервы для снижения тарифов (ФОТО, ВИДЕО)

Во вторник глава государства провел рабочую встречу с Председателем Правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. Стороны обсудили текущее состояние дел в системе газоснабжения страны и с удовлетворением констатировали улучшение финансовых показателей предприятия – в частности, отсутствие текущей задолженности за поставки природного газа. 

– В ходе беседы подчеркнули несостоятельность утверждений о повышении тарифов на природный газ для конечных потребителей, поскольку никаких предпосылок для этого в нынешнем году нет, в том числе в контексте дискуссий с мониторинговой миссией Международного валютного фонда. Более того, обратился к господину Чебану с просьбой изыскать резервы для снижения тарифов на газ, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенного диалога. 

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