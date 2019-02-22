Президент приветствует присутствие большого числа международных наблюдателей на выборах 24 февраля (ВИДЕО, ФОТО)

Президент приветствует присутствие большого числа международных наблюдателей на выборах 24 февраля (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с представителями Миссии наблюдателей Международного Республиканского института (США) во главе с конгрессменом Джеймсом Колбе.

Глава государства приветствовал решение миссии направить в Молдову почти 50 человек для наблюдения за ходом предвыборной кампании, причем некоторые из них находятся в нашей стране с декабря и пробудут до конца марта.

– В ходе беседы дал высокую оценку активности иностранных государств и международных организаций, которые направили в Республику Молдова около 3 тысяч наблюдателей. Считаю, что присутствие такого значительного числа международных наблюдателей является важным условием для проведения прозрачных справедливых выборов и предотвращения массовых фальсификаций. Кроме того, рассказал американским наблюдателям о различных рисках проведения избирательной кампании, а также о сценариях развития событий после 24 февраля, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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