Президент приветствует присутствие большого числа международных наблюдателей на выборах 24 февраля (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с представителями Миссии наблюдателей Международного Республиканского института (США) во главе с конгрессменом Джеймсом Колбе.

Глава государства приветствовал решение миссии направить в Молдову почти 50 человек для наблюдения за ходом предвыборной кампании, причем некоторые из них находятся в нашей стране с декабря и пробудут до конца марта.

– В ходе беседы дал высокую оценку активности иностранных государств и международных организаций, которые направили в Республику Молдова около 3 тысяч наблюдателей. Считаю, что присутствие такого значительного числа международных наблюдателей является важным условием для проведения прозрачных справедливых выборов и предотвращения массовых фальсификаций. Кроме того, рассказал американским наблюдателям о различных рисках проведения избирательной кампании, а также о сценариях развития событий после 24 февраля, – отметил Додон на своей странице в соцсети.