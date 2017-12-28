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Президент присвоил Орден почёта Департаменту войск карабинеров

Президент присвоил Орден почёта Департаменту войск карабинеров

Глава государства принял сегодня участие в церемонии празднования 26-летней годовщины со дня создания Департамента войск карабинеров Министерства внутренних дел.

Войска карабинеров – это первые силовые структуры, принимавшие участие в становлении Республики Молдова в качестве суверенного и независимого государства. Выразил признательность за значительный вклад всего состава в поддержание правопорядка, в обеспечение безопасности сограждан, в охране важнейших объектов, а также в ликвидации последствий природных бедствий, – отметил глава государства. 

В знак признательности особых заслуг состава в поддержании общественного порядка и защите прав и свобод граждан, а также за вклад в обеспечение сохранности государственного имущества и высокий уровень подготовки подразделений, Игорь Додон присвоил награду Орден почёта Департаменту войск карабинеров Министерства внутренних дел РМ.

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