Президент присвоил награды Комбинату картонных изделий и его сотрудникам (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня посетил столичный комбинат картонных изделий, который недавно отметил 50-летие со дня основания. Глава государства ознакомился с деятельностью предприятия, которое, несмотря ни на какие трудности, функционирует и сегодня, создает рабочие места и содействует развитию нашей экономики.

– В связи с этим и в знак высокой оценки особых заслуг в развитии этой отрасли промышленности, за вклад в модернизацию предприятия и продвижение отечественной продукции за рубежом я присвоил Комбинату картонных изделий Орден «Трудовая слава». Кроме того, группе работников вручены высокие государственные награды и Почетные дипломы Президента Республики Молдова, – отметил на своей странице в соцсети глава государства.

Игорь Додон поблагодарил работников комбината за преданность и профессионализм, которые они демонстрируют каждый день, за их ответственность и усердие. Он также заверил их в том, что они могут и далее рассчитывать на мою поддержку.