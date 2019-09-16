Президент присудил награды и дипломы прославившим Молдову ученикам (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства встретился с учащимися, которые получили высокие результаты на прошедшей в начале сентября в Москве Олимпиаде «Мегаполис» – одном из самых больших образовательных мероприятий в мире. В четвертой по счету всемирной школьной Олимпиаде впервые участвовала и команда из Республики Молдова, которая заняла третье место.

Указом Президента Республики Молдова за выдающиеся результаты по учебным дисциплинам, соревновательный дух и творческий подход, проявленные в учебном процессе, и отличные результаты, полученные на международных конкурсах, я Игорь Додон присудил медаль «Meritul Civic» («За гражданские заслуги») Александру Лопотенко, получившему золотую медаль на Олимпиаде «Мегаполис».

Кроме того, почетные дипломы Президента Республики Молдова получила Феличия-Даниела Морару за серебряную медаль и следующие ученики за «бронзу»: Кэтэлин Ботезат, Андрей Чурсин, Даниел Ефимов и Мэдэлина Гриза.

Глава государства поблагодарил всех учащихся за проявленную самоотверженность и усидчивость, пожелал им больших успехов в будущем. Игорь Додон заверил их в том, что администрация президента будет и далее оказывать им поддержку.

