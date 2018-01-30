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Президент принял верительные грамоты трех новых послов (ФОТО)

Президент принял верительные грамоты трех новых послов (ФОТО)

Речь о: после Монгольской Народной Республики в Республике Молдова с резиденцией в Софии Батсайхане Дашьямтсе; после Новой Зеландии в Республике Молдова с резиденцией в Брюсселе Грегори Майкле Эндрюсе, а также после Исламской Республики Пакистан в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте Сафдаре Хайате.

В ходе беседы с каждым из послов Игорь Додон приветствовал их в нашей стране и пожелал успешного выполнения мандатов, отметив важность интенсификации двусторонних политических связей, а также консолидации экономических отношений со странами, представляемыми дипломатами.

Также глава государства выразил надежду, что аккредитация новых послов в Республике Молдова придаст новый импульс существующему потенциалу сотрудничества на благо наших народов.

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