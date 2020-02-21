Президент принял верительные грамоты от послов пяти стран (ФОТО)

Президент принял верительные грамоты от послов пяти стран (ФОТО)

В ходе официальной церемонии, прошедшей сегодня в президентском дворце, Игорь Додон принял верительные грамоты от пяти назначенных послов. Это Е.П. Биляна Гутич-Бьелица, Посол Боснии и Герцеговины с резиденцией в Будапеште; Е.П. Пол Макгэрри, Посол Ирландской Республики с резиденцией в Бухаресте; Е.П. Ингрид Крессель Винчигуэрра, Посол Эстонской Республики с резиденцией в Бухаресте; Е.П. Йошихиро Катаяма, Посол Японии, и Е.П. Марко Шевченко, Посол Украины.

Глава государства побеседовал с назначенными послами о способах расширения политического диалога на высоком уровне, а также об активизации двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, с каждой из стран, представленных сегодня. Игорь Додон пожелал каждому дипломату успехов в осуществлении миссии и заверил в том, что окажет поддержку во всех инициативах, которые будут способствовать активизации и расширению партнерства на благо наших государств и народов.

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