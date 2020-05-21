Президент принял верительные грамоты от нового посла Беларуси в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе официальной церемонии в президентском дворце Игорь Додон принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолия Калинина.

Глава государства поздравил его с назначением на этот пост и выразил уверенность в том, что традиционно тесные и дружеские отношения между нашими государствами и народами еще больше укрепятся во всех важнейших областях, представляющих взаимный интерес. Президент также подчеркнул хорошую динамику торгово-экономических связей между Республикой Молдова и Республикой Беларусь, а также активное взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС и других международных площадок.

Отдельно они обсудили борьбу наших стран с распространением коронавируса и выразили единое мнение о необходимости применения совместных мер для преодоления этого глобального вызова.

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