Президент принял верительные грамоты от четырех новых послов в РМ (ФОТО)

0

В ходе официальной церемонии Игорь Додон принял верительные грамоты от четырех назначенных послов в Республике Молдова: Е.П. Стивен Марк Фишер, Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; Е.П. Доника Ходжа, Посол Албанской Республики с резиденцией в Софии; Е.П. Мануэль Ларроча Парада, Посол Королевства Испания с резиденцией в Бухаресте; Е.П. Марьют Акола, Посол Финляндской Республики с резиденцией в Бухаресте.

Глава государства поздравил дипломатов по случаю их аккредитации в Республике Молдова и в связи с возможностью активизации двусторонних отношений между нашими государствами во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Подчеркнул твердую позицию администрации президента в части проведения взвешенной внешней политики, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве со странами и Запада, и Востока на основе национальных интересов. Пожелал каждому послу успехов в осуществлении миссии, заверив всех в том, что они могут рассчитывать на полную поддержку с моей стороны в их дипломатической деятельности, – отметил он на своей странице в соцсети.