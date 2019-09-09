Президент принял участие в торжественном собрании по случаю 28-летней годовщины СИБ (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с премьер-министром страны Майей Санду президент Молдовы Игорь Додон принял участие в торжественном собрании, посвященном 28-й годовщине создания органов государственной безопасности Республики Молдова. По случаю праздника глава государства искренне поздравил всех, кто самоотверженно служит национальным интересам; пожелал им крепкого здоровья, успехов и благополучия. Он выразил также признательность ветеранам службы, которые стояли у истоков создания органов безопасности и являют собой пример и источник вдохновения для нового поколения офицеров.

– Празднование сегодняшней даты имеет особую значимость для нашей страны, поскольку с момента создания государственности Республики Молдова отдельная роль отводилась органам безопасности, чья миссия – защита государственности, суверенитета и целостности страны. На протяжении 28 лет Служба информации и безопасности (СИБ) показала, что является главной опорой системы обеспечения национальной безопасности и всегда доказывала свою состоятельность в действиях по защите наших демократических ценностей. Обеспечение национальной безопасности представляет собой длительный и сложный процесс, который должен соответствовать велению времени. Поскольку это дело требует многих усилий и талантов, заверил сотрудников СИБ в моей полной безусловной поддержке в их деятельности. Рад констатировать, что, невзирая на сложности, внутренние и внешние вызовы, офицеры СИБ смогли удержать под контролем истинные и потенциальные риски, чтобы все наши сограждане чувствовали себя в безопасности, – отметил Игорь Додон.

Указом Президента Республики Молдова за безупречное выполнение служебного долга, вклад в обеспечение безопасности государства и высокий профессионализм Игорь Додон вручил государственные награды Республики Молдова и почетные дипломы президента группе сотрудников Службы информации и безопасности Республики Молдова.