Президент принял участие в литургии в Комрате (ФОТО)

Сегодня Православная Церковь празднует Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день свой храмовый праздник отмечает административный центр Гагаузской автономии – город Комрат. По этому случаю глава государства посетил главный город Гагаузии и принял участие в литургии в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Комрата, которую возглавил епископ Кагульский и Комратский Анатолий. Игорь Додон сердечно поздравил жителей Комрата с храмовым праздником.

Впечатлён любовью и преданностью жителей к своему родному городу, к традициям и духовному наследию своих предков. Убеждён, что и впредь комратчане будут беречь и приумножать замечательные традиции многих поколений земляков, своей энергией, инициативностью, целеустремлённостью способствовать решению важнейших задач на благо города, района, Гагаузии, Молдовы в целом,- отметил он.

Глава государства заверил прихожан, что государство и впредь будет способствовать развитию этнокультурных сообществ, поддержанию и укреплению гармоничных международных отношений со странами, являющимися историческими родинами национальных меньшинств. Примером тому могут служить отношения Молдовы с Россией и Украиной, Беларусью и Болгарией, Туркменистаном и Турцией, отметил он. Пользуясь случаем, поздравляю всех православных верующих с праздником Собора Предтечи и Крестителя Иоанна, желаю всем мира, добра и благополучия. Особо поздравляю всех именинников, носящих имя Иван, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.