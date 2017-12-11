Президент примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины принятия Закона об особом правовом статусе Гагаузии

Глава государства встретился сегодня с башканом Гагаузии Ириной Влах.

Стороны обсудили текущую ситуацию в автономии и в стране. Подробности встречи Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети.

— Ирина Федоровна пригласила меня на торжественные мероприятия, которые будут организованы в Комрате 23 декабря по случаю празднования годовщины принятия Закона об особом правовом статусе Гагаузии. С удовольствием принял приглашение и совершу визит в Гагаузию в конце следующей недели, — отметил он.