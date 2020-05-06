Президент: Прилагаем максимальные усилия для поддержки экономических агентов и населения (ФОТО)

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Сегодня глава государства провел очередную встречу с руководителями ассоциаций, представляющих различные секторы экономики. Беседа касалась проблем малого и среднего бизнеса, а также обладателей патентов.

В ходе диалога Игорь Додон отметил, что после ожидаемой отмены чрезвычайного положения 15 мая ограничительные меры не будут полностью сняты, чтобы не допустить нового роста числа инфицированных. В связи с этим проблемы малого и среднего бизнеса останутся актуальными, как и для других секторов экономики.

– Вместе с тем, мои собеседники заметили, что, помимо непосредственного воздействия пандемического кризиса, десятки тысяч людей, вовлеченных в эту сферу деятельности, по-прежнему испытывают определённое административное давление и видят нелояльную конкуренцию со стороны крупного бизнеса – в первую очередь, больших торговых сетей. В ходе дискуссии заверил всех присутствующих в том, что руководство страны прилагает максимальные усилия для поддержки экономических агентов и населения в условиях кризиса, поэтому озвученные сегодня проблемы будут приняты к сведению и по ним предложат решения, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

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