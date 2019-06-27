Президент пригласит в гости 100 лучших выпускников страны (ВИДЕО)

Президент пригласит в гости 100 лучших выпускников страны (ВИДЕО)

На следующей неделе глава государства пригласит в президентуру 100 лучших выпускников страны и вручит им почетные дипломы. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале. 

– Я приглашу на следующей неделе 100 лучших выпускников лицеев РМ в Кишинёв. Скорее всего, это состоится 3 июля, так как есть уже финальные результаты. Они получат дипломы президента. Так было 2 года подряд, это будет третий год, – сказал он.

Игорь Додон также планирует завтра отправиться в Гагаузию, где состоится выпускной бал, и лично поздравить выпускников с результатами на экзаменах. Что касается ежегодного большого выпускного на ПВНС, в этом году было решено не проводить его, по объективным причинам.

Я думаю, что выпускники нас поймут. Концерт проведём позже, – сказал он. 

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