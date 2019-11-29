Президент пригласил партнеров из КНР принять активное участие в реализации крупных инфраструктурных проектов в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном. Глава государства подтвердил интерес нашей страны к продвижению двусторонних отношений с Китаем на качественно новый уровень во благо обоих государств.

Игорь Додон поблагодарил китайское правительство за постоянную техническую поддержку, оказываемую кабинету министров Республики Молдова во многих областях. В то же время он отметил, что действующая власть планирует реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе через привлечение китайских инвесторов. Президент пригласил партнеров из КНР принять активное участие в этих проектах.

– Выступил за полноценную реализацию торгово-экономического потенциала наших стран и за продолжение переговоров по разработке и подписанию Соглашения о свободной торговле между РМ и КНР. В завершение встречи подчеркнул интерес нашей страны к укреплению и поддержанию контактов на высоком уровне, в том числе в форме организации взаимных визитов высшего руководства, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.