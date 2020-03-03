Президент пригласил инвесторов из Бельгии к участию в масштабных инфраструктурных проектах в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение рабочего визита в Брюссель Игорь Додон провел встречу с Его Величеством Филиппом, Королем Бельгии. Глава государства констатировал активный диалог между нашими странами и выступил за дальнейшее укрепление связей в политической и торгово-экономической сфере.

Игорь Додон также отметил важность отношений Республики Молдова со странами Бенилюкса и предложил рассмотреть возможность организации визита министров иностранных дел трех государств в Молдову. Кроме того, он приветствовал продолжение двусторонних контактов на парламентском уровне и указал на продуктивность встречи, прошедшей в Брюсселе 5 сентября с Председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.

– Выразил благодарность федеральному правительству этой страны за поддержку усилий Республики Молдова в имплементации реформ в соответствии с европейскими стандартами. Кроме того, рассчитываем на содействие бельгийских компетентных органов в борьбе с коррупцией. Констатировали недостаточную реализацию имеющегося торгово-экономического потенциала, поскольку товарооборот между нашими странами снизился, а импорт из Бельгии значительно превышает экспорт. В этом контексте приветствовал идею взаимного проведения бизнес-форумов и пригласил инвесторов из Бельгии к участию в масштабных инфраструктурных проектах в Молдове, – отметил президент на своей странице в соцсети.