Президент приглашает всех жителей страны на грандиозный Фестиваль клубники и меда в его родном селе (ВИДЕО)

Праздник пройдет под эгидой главы государства в это воскресенье, 10 июня, и начнется в 11.00.

По словам Игоря Додона, всех гостей ждет настоящий клубничный рай – дегустация различных сортов клубники, варенья, клубничных ликеров и яркая музыкальная программа. В праздничном концерте, помимо известных молдавских исполнителей: Натальи Гордиенко, группы, «AKORD», «THARMIS», «DoReDos» и других, примет участие известный российский певец, хороший друг президента Филипп Киркоров.

– Ждем всех на празднике в Садова! – отметил глава государства на своей странице в соцсети.