Президент приглашает всех желающих принять участие в Фестивале семьи (ВИДЕО)

Мероприятие стартует завтра, 19 мая, в 10.00 на площади Великого национального собрания.

– Приглашаю всех желающих принять участие в Фестивале семьи, который откроется завтра, 19 мая, в 10:00 на площади Великого национального собрания. Мероприятие под патронатом Президента Республики Молдова приурочено к Международному дню семьи и направлено на поддержку и продвижение традиционных семейных ценностей. И детей, и взрослых порадуют различные игры и развлекательные конкурсы, выступления артистов и множество сюрпризов, – отметил Додон.