Президент приглашает всех желающих принять участие в Фестивале семьи (ВИДЕО)

Президент приглашает всех желающих принять участие в Фестивале семьи (ВИДЕО)

Мероприятие стартует завтра, 19 мая, в 10.00 на площади Великого национального собрания. 

– Приглашаю всех желающих принять участие в Фестивале семьи, который откроется завтра, 19 мая, в 10:00 на площади Великого национального собрания. Мероприятие под патронатом Президента Республики Молдова приурочено к Международному дню семьи и направлено на поддержку и продвижение традиционных семейных ценностей. И детей, и взрослых порадуют различные игры и развлекательные конкурсы, выступления артистов и множество сюрпризов, – отметил Додон. 

Праздник продлится до 17.00.

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