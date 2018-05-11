Президент приглашает всех граждан на Фестиваль семьи (ВИДЕО)

Президент приглашает всех граждан на Фестиваль семьи (ВИДЕО)

Мероприятие состоится 12 мая в Комрате, 13 мая в Бельцах и 15 мая в Кишиневе. Детей и взрослых ждут насыщенная развлекательная программа и потрясающие игры, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

– Приглашаю всех принять участие в Фестивале семьи – мероприятии, организованном под эгидой Президента Республики Молдова при поддержке Благотворительного фонда первой леди “Din suflet”. Организация события связана с Международным днем семьи, и ставит перед собой целью поддержку и продвижение традиционных семейных ценностей в нашей стране. Фонд ”Din suflet” приготовил множество подарков и сюрпризов. Ждем вас! – отметил он. 

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