Президент приглашает граждан вместе отпраздновать победу над фашизмом (ВИДЕО)

Завтра, 8 мая, в 18:00, в канун 73-й годовщины Великой Победы, на площади Великого национального собрания, под эгидой Президента Республики Молдова, состоится грандиозный праздничный концерт.

В нем примут участие исполнители из Молдовы и России – группы “Zdob şi Zdub”, заслуженного артиста России Дениса Майданова, а также народного артиста России Олега Газманова. Концерт завершится красочным салют.

– Приглашаю всех граждан принять участие в этом мероприятии, чтобы вместе отпраздновать Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.