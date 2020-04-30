Президент: Придется приложить немало усилий, чтобы предотвратить социальную и экономическую дестабилизацию (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл рабочее заседание с председателями профильных комиссий Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова. Участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся социально-экономической и политической обстановки в Республике Молдова. Отдельно они обсудили пандемический кризис в стране и мире.

⁃ В частности, говорили о том, что руководство страны, вопреки спекуляциям отдельных политиков, справляются с кризисной ситуацией, вызванной распространением коронавируса. При этом показатели в Молдове лучше, чем в некоторых европейских странах, хотя мы, как и все другие государства, не были готовы к эпидемии и не имели соответствующего опыта, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Тем не менее, в ходе беседы было отмечено, что гораздо более тяжелым является положение в экономике, и придется приложить немало усилий, чтобы предотвратить социальную и экономическую дестабилизацию в Молдове, подчеркнул президент.

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