Президент прерывает визит в Москву и возвращается в Молдову. Глава государства обратился с важным посланием к согражданам в связи с подтвержденным случаем коронавируса

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К сожалению, коронавирус не обошел стороной нашу страну. Заболевание, которое затронуло уже 80 государств включая Румынию, Украину и Россию, проникло и в Молдову. Вчера был зарегистрирован первый случай коронавируса в РМ – у женщины, которая вернулась в тяжелом состоянии из Италии.

Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон. Он отметил, что власти Молдовы приняли срочные меры: госпитализировали пациентку, незамедлительно идентифицировали всех пассажиров, которые вернулись в Кишинев тем же рейсом, и поместили их под карантин на дому под строгим наблюдением врачей.

– Все государственные учреждения готовы к этому вызову, мобилизованы и работают в режиме нон-стоп. Действия правительства являются верными, оперативными, что подчеркнул и представитель ВОЗ в Кишиневе, – подчеркнул Игорь Додон.

Он призвал всё общество, каждого гражданина, быть готовыми к этому всемирному вызову. Игорь Додон отметил, что у вируса нет политического окраса, поэтому все люди, включая политиков, должны приложить усилия и быть более ответственными, чтобы вместе преодолеть этот кризис. В то же время паника и безответственные спекуляции тех, кто жаждет получить только дивиденды для своего имиджа, используя эту тему, могут лишь навредить, добавил он.

– Призываю к спокойствию всё общество. Власти были заранее готовы к этому вызову, мы находимся в постоянной связи с ВОЗ, с властями других стран, чтобы координировать все необходимые меры. Обращаюсь к нашим согражданам из диаспоры, в особенности к тем, кто находится в пораженных COVID-19 зонах: прежде чем отправляться в Молдову, убедитесь в том, что вы не являетесь носителем вируса. Позаботьтесь о собственном здоровье и о здоровье тех, кто вас окружает! Уверен, что мы преодолеем этот вызов, но ущерб будет меньшим, если мы все осознаем, что происходит, и будем действовать более ответственно. Я принял решение прервать свой рабочий визит в Москву (в последующие дни был запланирован ряд встреч с руководством РФ) и вернуться в Молдову, чтобы в полной мере принимать участие в действиях властей по преодолению данной ситуации, – подытожил он.