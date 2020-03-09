Президент предупреждает: Будут массовые проверки! (ВИДЕО)

Президент предупреждает: Будут массовые проверки! (ВИДЕО)

Глава государства в очередной раз обратился к экономическим агентам, рассчитывающим заработать на ситуации с коронавирусом, с призывом отказаться от этой затеи. 

Игорь Додон отметил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром, а также с представителями Государственной налоговой службы и контролирующими органами.

– Будут массовые проверки. Я предупреждал вас об этом и ранее. Вижу, что некоторые поняли это, а другие продолжают делать бизнес на здоровье людей. Мы устроим массовые проверки, и вы будете наказаны — предупредил глава государства.

 

 

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