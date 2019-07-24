Президент представил важные экономические и социальные инициативы (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром в администрации главы государства прошло аппаратное совещание. Его участники обсудили несколько инициатив социально-экономического характера, которые предстоит реализовать в ближайшее время для стимулирования экономического роста и повышения уровня социальной защиты граждан страны.

Как отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети, эти инициативы были рассмотрены и в ходе дискуссий на прошлой неделе с представителями деловых кругов и профсоюзными лидерами. Предварительное обсуждение инициатив социально-экономического характера с широкой общественностью должно стать обязательным для государственной власти, уверен глава государства.

Инициативы для стимулирования экономического развития и снижения административного давления на деловую среду:

1. Продвижение проекта Закона о предотвращении, который бы обеспечил более высокий уровень защиты бизнеса от государственных органов. Этот закон позволит правительству навести порядок в части, касающейся видов и количества санкций, от которых фирмы будут освобождены при первом нарушении. 2. Введение должности бизнес-омбудсмена – учреждения, призванного защитить права деловых кругов и упростить коммуникацию между экономическими агентами и госструктурами. 3. Изменения в законодательстве для обеспечения выполнения требований по предварительному публичному обсуждению нормативных актов регулирующего и/или социально-экономического характера. В настоящее время этот механизм не действует. 4. Изменение политики в части применения НДС в сельском хозяйстве с возобновлением практики субсидирования разницы между стандартной и пониженной квотой, чтобы устранить большие трудности, с которыми сталкивается сейчас эта отрасль, особенно в сфере переработки и зоотехнической отрасли. Эта мера станет стимулом и для экспорта аграрной продукции. 5. Унификация квот социальных и медицинских отчислений в соответствующие бюджеты, чтобы вместо четырёх разных выплат делалась только одна. Это значительно упростит экономическую деятельность, а также создаст возможности для снижения совокупного налогового бремени, относящегося к этим отчислениям.

Инициативы социального характера:

1. Создание механизма индексирования пенсий дважды в год, что позволит своевременно приводить размер пенсий в соответствие с динамикой потребительских цен. 2. Применение дополнительных мер социальной защиты лиц с низкими доходами в отопительный сезон, что увеличит размер соответствующих выплат и верхний предел доходов для включения в данную категорию граждан. 3. Гарантирование на определенный период времени выплаты пенсии по достижению возраста наследникам застрахованного лица в случае его смерти. Эта мера призвана повысить уровень социальной защиты наследников тех, кто в течение всей трудовой деятельности вносили вклад в социальный фонд, но преждевременно ушли из жизни. 4. Применение эффективных мер поддержки семей с детьми согласно потребностям, в том числе через механизм «материнского капитала». 5. Существенное повышение максимально допустимого предела вычитываемых расходов по обеспечению работников питанием. Это более эффективная мера обеспечения питания, которая помогает избежать дополнительных расходов для работника и бюджета, характерных для «схем с талонами на питание», созданных в бизнес-интересах прежней власти. 6. Внедрение механизма предоставления компенсаций из госбюджета (наподобие программы Prima casă) для получателей стандартных ипотечных кредитов (выданных за рамками этой программы), которые соответствуют критериям, перечисленным в соответствующем законе: возраст до 45 лет, ограничение по стоимости жилья, официальное трудоустройство в Республике Молдова.

Игорь Додон подчеркнул, что администрация президента продолжит консультации с представителями деловых кругов и профсоюзными лидерами с целью решения выявленных проблем. Предложенные решения будут приняты в кратчайшие сроки, заверил он.